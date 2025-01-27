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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد اعمال تصحيح الشهادة الاعدادية
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تفقد الدكتور أشرف العربى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية يرافقه الدكتور عصام عمارة، مدير عام التعليم العام، اليوم الإثنين، كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية لمتابعة أعمال تصحيح أوراق امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 2025.
استعرض وكيل الوزارة سير العمل والإجراءات المتبعة لضمان جودة العمليات الإدارية والفنية داخل الكنترول.
والتقى وكيل الوزارة المصححين لكل المواد، ووجههم التأني والدقة في عملية رصد الدرجات، لينال كل طالب حقه، محذرًا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم .
يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية قد انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي.
ويبلغ  إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات للشهادة الاعدادية العامة 126190 طالبًا وطالبة موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

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