وكيل خارجية الشيوخ: نرفض دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين خارج بلدهم

أوضحت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وامينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن ان تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بدعوته في نقل أعداد من الفلسطينيين إلى مصر والأردن أثارت انتقادات واسعة في الدول العربية واوساط المثقفين كما أظهرت استياء شعوب المنطقة.

وذكرت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية ان تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتنافى مع نضال الشعب الفلسطيني على مدى شهور وسنوات طويلة من أجل البقاء على أراضيه والحصول علي حقه في تقرير مصيره.

وذكرت امينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن ان هذه التصريحات تتناقض مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بالأمم المتحدة.

كما ان توقيت هذا التصريح يشكك في استمرار اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، مما يؤذن لعودة الحرب مرة أخرى للقطاع لإجبار الفلسطينيين علي الهجرة للدول العربية وتنفيذ مخطط التهجير.

ونوهت الدكتورة سماء سليمان بأن هذه التصريحات تحمل مخاطر تمس حل الدولتين، ويمكن ربطها ببدء هجوم موسع من قوات الاحتلال في الضفة الغربية لتنفيذ سيناريو التهجير للأردن ثم عودة الحرب في القطاع للتهجير الي سيناء.

ودعت الدكتورة سماء سليمان المجتمع الدولي والدول التي اعترفت بدولة فلسطين والدول العربية وجامعتها للوقوف في وجه ترامب وتصريحاته الغير مسئولة.