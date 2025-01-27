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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعادل إيجابي بين ضمك والاتحاد في الشوط الأول

كريم بنزيما
كريم بنزيما
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انتهى الشوط الأول من مواجهة ضمك والاتحاد بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة قوية ضمن منافسات الدوري.

افتتح فريق ضمك التسجيل مبكرًا في الدقيقة 17 عبر اللاعب جورج نكودو بعد تمريرة متقنة من نيكولاي ستانسيو، ليضع فريقه في المقدمة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تمكن كريم بنزيما، نجم فريق الاتحاد، من معادلة النتيجة بتسجيل هدف رائع برأسية مميزة بعد تمريرة عرضية من عبدالرحمن العبود.

شهد الشوط الأول منافسة قوية وفرصًا متبادلة بين الفريقين، وسط أداء هجومي ملفت من الجانبين، مما يجعلنا ننتظر شوطًا ثانيًا أكثر إثارة.

التعادل الإيجابي الشوط الاول الوقت بدل الضائع تسجيل هدف كريم بنزيما تعادل إيجابي