ميريت ميشيل تقدم “مش كده” على روابط.. الخميس المقبل

تقدم فرقة نو بوينت بيرسبيكتف عرضها الحركي الجديد بعنوان “مش كده”، من إخراج مؤسسة الفرقة ميريت ميشيل. يقدم العرض أيام الخميس و الجمعة و السبت 30 و31 يناير و1 فبراير 2025 في ساحة روابط للفنون في تمام الثامنة مساء

يعتمد عرض " مش كدة" على لغة حركية غير تقليدية، مستكشفة الصلة بين الإنسان والآخر، وبين الإنسان وذاته، من خلال أداء يجمع بين الحركة والطاقة والعواطف المتنوعة، يعكس العرض التوترات التي قد تنشأ بين طموحات الإنسان والواقع، معتمدًا على جسد المؤدين كوسيلة أساسية للتعبير.

يشارك في العرض المؤدون: عبد الله سلطان، عبد الرحمن القاضي، أحمد منير، أليس جونسون، إنچي ياسر، سلمى لوكا، وصوفي منصور. تصميم الأزياء نشوى معتوق، تصميم الإضاءة صابر السيد، الموسيقى ميشال شريف جميل، البوستر تصميم عبد الله سلطان، الفوتوغرافيا آلاء محمد، المكساج والتنفيذ بونجا، إدارة خشبة مرام عبد المقصود (Recrew)، ومدير الإنتاج شريف جميل.

تم إنتاج العرض بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون “آفاق”، وبالتعاون مع وصلة للفنون.