انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة دمياط

انعقد اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 146 برئاسة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهل الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير لجميع الكليات التي شاركت في فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية ودعم بناء الشخصية المتكاملة للطلاب ، مشيداً سيادته بالجهود المبذولة في تنظيم وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تخدم أهداف المبادرة، والتي شملت قوافل تنموية شاملة ، وورش عمل، ومحاضرات توعوية، وبرامج تدريبية، وأنشطة تطوعية، كما أكد على أهمية استمرار هذه الجهود وتعزيز التعاون بين الكليات.

وأكد على ضرورة عقد ندوات توعوية حول مخاطر الإدمان، وذلك في إطار حرص الجامعة على توعية الطلاب وأعضاء المجتمع الجامعي بخطورة هذه القضية وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع ، ثم انتقل سيادته لمناقشة موضوعات المجلس.