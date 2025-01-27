ليفربول يحافظ على صدارة “البريميرليج” والسيتي يستعيد الانتصارات

انتهت مساء أمس الأحد، مبارايات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتى شهدت قوة فى نتائجها، وعلى رأسها المحترفون الفراعنة .

بدأت الجولة الـ23 بفوز عريض لفريق بورنموث على ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 5-0، في مفاجأة من العيار الثقيل لرفاق المدرب البرتغالي نونو سانتو الذي كان يبلي بلاء حسنا، وكان يحتل وصافة الدوري قبل هذه الهزيمة وبعد هذه الخسارة القاسية تجمد رصيد الفورست عند 44 نقطة في المركز الثالث.

ليفربول وصلاح يواصلان التألق

وجاء في نفس الموعد لقاء ليفربول بقيادة الفرعون محمد صلاح ضد إبسويتش تاون بقيادة المصري سام مرسي وتفوق الريدز،على نظيره إبسويتش بنتيجة 4-1.

أحرز صلاح هدف الليفر الثالث بطريقة رائعة وبهذا الفوز حافظ الريدز على اعتلائه لترتيب منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" .

مرموش يقود السيتى

وأختتم عمر مرموش السبت الممتاز بتواجده أساسيًا مع فريق مانشستر سيتي ضد تشيلسي، وفاز رفاق الإسباني بيب جوارديولا على الفلوز بنتيجة 3-1 وضعت السماوي في المركز الرابع من ترتيب منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 41 نقطة.

وقدم عمر مرموش الوافد الجديد، اداء جيدًا في أول مشاراكاته، وسجل هدفًا ولكن تم الغاءه بداعي التسلل وخرج كبديل في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وأخذ مكانه النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وفي اليوم الثاني للجولة الـ23، كانت ابرز المباريات مواجهة فولهام ضد مانشستر يونايتد، والتى حقق فيها الشياطين الحمر فوزًا ثمينًا وضعه في المركز الـ12 من ترتيب منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” برصيد 29 نقطة.

ترتيب البريميرليج

وجاء ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة 23 كالتالي:

1- ليفربول: 22 مباراة – 53 نقطة

2- آرسنال: 23 مباراة – 47 نقطة

3- نونتنجهام فورست: 23 مباراة – 44 نقطة

4-مانشستر سيتي: 23 مباراة – 41 نقطة

5-نيوكاسل: 23 مباراة – 41 نقطة

6-تشيلسي: 23 مباراة – 40 نقطة

7-بورنموث: 23 مباراة – 40 نقطة

8-أستون فيلا: 23 مباراة – 37 نقطة

9-برايتون: 23 مباراة – 34 نقطة

10-فولهام: 23 مباراة – 33 نقطة

11-برينتفورد: 23 مباراة – 31 نقطة

12-مانشستر يونايتد: 23 مباراة – 29 نقطة

13-كريستال بالاس: 23 مباراة – 27 نقطة

14-وست هام يونايتد: 23 مباراة – 27 نقطة

15-توتنهام: 23 مباراة – 24 نقطة

16-إيفرتون: 22 مباراة – 23 نقطة

17- ليستر سيتي: 23 مباراة – 17 نقطة

18-وولفرهامبتون: 23 مباراة – 16 نقطة

19-إبسويتش: 23 مباراة – 16 نقطة

20-ساوثهامبتون: 23 مباراة – 6 نقاط.