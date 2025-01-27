وزيرا الشباب والزراعة يشهدان الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذي يقام تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التزام الدولة المصرية بدعم وتمكين ذوي الهمم، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بدور حيوي في تمكين ذوي الإعاقة من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.

وثمن الدكتور أشرف صبحي بالدور الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لدعم ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن هذا الدعم أسهم في بروز أبطال رياضيين من ذوي الهمم، مؤكداً على أهمية التعاون بين الحكومة والمؤسسات المجتمعية لتعزيز هذه الجهود.

أشار "صبحي" إلى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشمل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لدعم قضايا الإعاقة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ملف ذوي الهمم دائماً فى صدارة إهتمامات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك إهتمامات الحكومة المصرية لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات، وكذلك الإستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة فى مسارات العمل الوطني ودمجهم فى المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن، وفقا لتعبير فخامة السيد الرئيس.

وأضاف علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أنه تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.

وأوضح فاروق أن تحالف Better Than Cash Alliance التابع للأمم المتحدة قد أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية، سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الإبتكارات.

وقال أن الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022، والتي تهدف إلى تلبية إحتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.

واضاف وزير الزراعة أن البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تصميم المنتجات بطريقة تلبي إحتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الإئتمان على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.