في مباراة قوية.. الزمالك يهزم البنك بهدف في دوري الكرة النسائية

في مباراة قوية جمعت بين فريقي الكرة النسائية لأندية الزمالك وفريق البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك، ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائية .

فاز فريق الزمالك بقيادة عادل حسين بهدف نظيف على نظيره البنك الأهلي.

وكان قد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة قوية، حاول فيها الفريقين بخطف نقاط الأخر ، لتحسم رصيدهم في ترتيب الدوري المصري للسيدات.

وسعى نادي الزمالك لحسم المواجهة وذلك لضمان استمرار سلسلة انتصاراته والتغلب على منافسيه في باقي مباريات الدوري لضمان تواجه في المربع الذهبي للترتيب ، في المقابل شدد محمد كمال على لاعباته بمحاولة السيطرة على الكرم وتسديد أهداف سريعة لحسم المباراة، إلا وأن استطاع لاعبة الزمالك سيلمزي بإحراز وتسديد رمية قوية في شباك البنك الأهداف لتضمن هدف التقدم.

ارقام الزمالك والبنك الاهلي

ودخل نادي الزمالك للمباراة، في المركز الخامس بمجموع 30 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة فاز في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسددت لاعباته 50 هدفا، فيما تلقت شباكه 12 هدفا .

فيما دخل البنك الأهلي للسيدات المباراة محتلا للمركز السادس بمجموع 28 نقطة، جمعها من خلال 12 مباراة خاضها، فاز في 9 مباريات منها وخسر في مواجهتين، وسدد لاعباته 48 هدفا في شباك منافسيه فيما تلقت شباكه 8 أهداف.