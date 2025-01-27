الكرة النسائية.. الأهلي يسحق زد برباعية نظيفة في الدوري

انتهى منذ قليل اللقاء الذي يجمع فريقي الكرة النسائية لفريقي الأهلي وزد على ملعب التجمع الخامس لنادي زد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

واستطاع فريق الأهلي أن تتوالي انتصاراته ويحقق فوزا ثمينا على نظيره فريق زد، بأربعة أهداف .

أحرزت الأهداف كلا من :شارتي روبن- ميا دردان- ثريا أشرف ونادين غازي

وسعى نادي زد بقيادة محمود خلف بمحاولة السيطرة على الكرة وتسديد أهداف في مرمى الأهلي ، إلا ان اللاعبات اصطدمن بمهارات منافسهم واستطاع الاستحواذ على الكرة وتسديد أهداف قوية.

ارقام الأهلي وزد

ودخل فريق الأهلي للكرة النسائية المباراة محتلا للمركز الثاني في الترتيب برصيد 36 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة فاز في 12 مباراة منها وخسر في لقاء وحيد، وقد سددت لاعباته 65 هدفا.

ليصبح بذلك رصيده ٣٩ نقطة.

في المقابل دخل فريق زد للكرة النسائية محتلا المركز الخامس في ترتيب الدوري النسائي، برصيد 28 نقطة جمعها من خلال خوضه لـ13 مباراة، فاز في 9 مباريات منها وخسر في 3 مواجهات وتعادل في لقاء، وقد سدد لاعباته 49 هدفا في شباك منافسيه.