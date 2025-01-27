علي زين: بطولة العالم الحالية الأصعب بسبب قوة المنافسة والإصابات

صرح علي زين نجم المنتخب المصري لكرة اليد، بعدما نجح المنتخب في التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وتأهل منتخب اليد رسميًا إلى دور الثمانية بعد الفوز على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة "31-24" في ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسي ببطولة العالم.

قال علي زين عبر تصريحات ل قناة اون تايم سبورتس: "سعداء كثيرًا بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي، وهذا لم يكن سهلًا على الإطلاق مثلما يعتقد الجميع ولكن نتاج تعب وجهد كبير منذ أكثر من عشر سنوات".

وأضاف: "لدينا إصابات كثيرة داخل المنتخب المصري بالإضافة إلى صعوبة المباريات فهذه النسخة من بطولة العالم قوية حيث إن مباريات دور المجموعات والدور الرئيسي كانت صعبة".

وتابع: "لا يوجد أحد سيشعر بالتعب الذي نبذله سوى الذي يعيشه معنا ويعرف الظروف التي نمر بها والجهد الذي نبذله قبل كل البطولات من أجل الوصول إلى هذه المكانة".

وعن مباراة المنتخب أمام الرأس الأخضر أكد: "كانت المباراة صعبة كثيرًا خاصة مع اعتقاد الجميع أننا سنحقق الفوز، وكان تركيز اللاعبين ليس عالٍ ولكن استطعنا تحقيق الفوز، والمستوى لم يكن المطلوب ولكن المهم الفوز والخروج من المباراة بأقل عدد من الإصابات".

وواصل: "الجهاز الطبي للمنتخب المصري برئاسة الدكتور محمد شوقي يبذل قصارى جهده معنا من أجل إعدادنا جيدًا، خاصة في ظل ضغط المباريات، حيث يكون هناك ضغط وتوتر عصبي ونفسي على اللاعبين بشكل كبير".

وعن مواجهة منتخب مصر أمام فرنسا غداً، اختتم: "سنقوم بالتحضير جيدًا للمباراة وسنعتبرها نهائي حيث ستكون المباراة قوية ولكن سنبذل ما في وسعنا لتحقيق الفوز".