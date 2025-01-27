رئيس جامعة المنوفية يشارك في افتتاح الملتقي العلمي لقسم الجراحة العامة ببنها

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وأستاذ جراحة الأورام وعضو مجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية، في فعاليات افتتاح الملتقى العلمي لقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها والذي يناقش الجديد في جراحات الكبد والقنوات المرارية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ، والدكتور محمد دعبس رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري ، والدكتور حامد رشاد رئيس قسم الجراحة الأسبق ، والدكتور عبد المعطي حسين رئيس جمعية الجراحين المصرية، والدكتور طارق إبراهيم أستاذ الجراحة بمعهد الكبدالقومي بجامعة المنوفية وسكرتير جمعية الجراحين المصرية، والدكتور جمال عميرة أستاذ الجراحة بجامعة القاهرة ووكيل النقابة العامة للأطباء ، والدكتور عاطف عبد الغني رئيس قسم الجراحة الأسبق بكلية طب بنها ، والدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ الجراحة بمعهد تيودور بلهارس .

وخلال كلمته رحب الدكتور احمد القاصد بحضور الملتقى العلمي من أساتذة واطباء الجراحة بالجامعات المصرية وشباب الأطباء والباحثين ، موجها الشكر للدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها على حسن الاستقبال، مؤكدا حرصه على التعاون المثمر بين الجامعتين ، كما وجه القاصد الشكر للقائمين على المؤتمر والدكتور عاطف عبد الغني رئيس قسم الجراحة الأسبق لدعوته للمشاركه في اليوم العلمي المتميز ، موجها التهنئه للقسم على هذا النشاط العلمي المتميز الذي يعد فرصة لتبادل الخبرات وتدريب شباب الأطباء وذلك في إطار التعليم الطبي المستمر الذي تنتهجه الجامعات المصرية وجمعية الجراحين المصرية.

واعرب الدكتور احمد القاصد عن سعادته بالمشاركه في هذا المحفل العلمي كعضو بمجلس إداره جمعية الجراحين المصرية ،مشيرا إلي ماتقوم به الجمعية من تدريب مستمر لشباب الأطباء ،و تبني تطبيق نشر سلوكيات وأخلاقيات مهنة الجراحة والتأكيد علي تقديم خدمات طبية بجودة عالية، وتهيئة الفرصة للجراحين بمواصلة البحث والدراسة تنمية العلاقات مع الجهات الأكاديمية والبحثية الجراحية وتوفير سبل نشر البحوث العلمية.

كما أشاد القاصد بالمحتوي العلمي للملتقى ، ودعا شباب الجراحين إلي الحرص علي متابعة الحديث في مجال الجراجات المختلفة و التدريب علي أحدث التقنيات العالمية ،والحرص علي تبادل الخبرات.

ومن جانبه أكد رئيس جمعية الجراحين المصرية علي أهمية التدريب المستمر ،وقيام الجمعية بتحويل مقر الجمعية إلي مركز تدريب جراحي ،بالإضافة الي مشاركة الجمعية في الفاعليات العلمية ،مشيرا إلى مشاركة الجمعية الشهر القادم في ملتقي علمي بجامعة المنوفية.