الشرقية تحتفل بيوم البيئة الوطني وتكرّم فرق العمل المواجهة للسحابة السوداء

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية احتفالية يوم البيئة الوطني والمُقامة بالتعاون بين المحافظة وجهاز شئون البيئة ومديرية التضامن الإجتماعي ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة بعنوان "مصر خضراء مستدامه نحو إقتصاد دائري وتحول أخضر عادل".

بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ؛ ثم كلمة لمحافظ الشرقية أكد خلالها أن الإحتفال بيوم البيئة الوطني يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو وضع البيئة ضمن قائمة أولويات الدولة المصرية وأن حماية البيئة والحفاظ عليها ستبقى عنواناً لتحضر الأمم ووعيها بضرورة تحسين نوعية الحياة لكل الأجيال القادمة.

أشاد المحافظ بجهود الشراكة المتواصلة بين وزاره البيئة والمحافظة بأجهزتها التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني بما تقدمه من مشروعات وأنشطة لشحذ الهمم ورفع الوعي البيئي بين المواطنين مؤكداً على ضرورة الإستمرار في تكثيف حملات التوعية لتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الحالية وصون الموارد الطبيعية والحفاظ على سبل الحياة المستدامة وحق الأجيال القادمة.

وقال المحافظ مكتبي مفتوح على مدار اليوم لإستقبال أي مقترحات أو مساهمات تساعد في نشر وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة لدى المواطنين وتعمل على تسليط الضوء على أهم القضايا البيئية والتصدي لظاهره التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر والإقتصاد الدائري.

وخلال الإحتفالية وجه المحافظ الأستاذ أحمد ضاحي رئيس حي أول بإعلام المواطنين بتوقيتات ورديات العمل الخاصة برفع تراكمات القمامة بكل منطقة وتوعيتهم بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة وذلك لخلق جو بيئي وصحي وإعادة الوجة الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

شهدت الإحتفالية تقديم أطفال روضة البيت الكبير بالقنايات مسرحية إستعراضية بعنوان حماة الوطن نالت إستحسان الحضور.

وعلى هامش الإحتفالية أهدى الدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لرعايته لكافة الفعاليات والإحتفالات المتعلقة بشئون البيئة ولحرصة علي الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

حرص محافظ الشرقية على تكريم فريق العمل المشارك في القضاء على ظاهرة السحابة السواداء خلال موسم حصاد محصول الأرز من جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام، بمنحعهم شهادات تقدير لدورهم البارز في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء ، والذين أعربوا عن سعادتهم بتكريم المحافظ لهم مؤكدين إستمرار بذل الجهد والعمل للقضاء علي ظاهرة حرق قش الأرز وصولاً لتحقيق التحول الأخضر العادل.

شهدت فعاليات الإحتفال تفقد محافظ الشرقية لمعرض حرف يدوية ومنتجات غذائية مقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لعرض منتجات الشباب مشيدا بجوده المنتجات المعروضة والتي تعد نواه لمشروعات تساهم في تحسين الدخل ومستوي المعيشه

وفي نهاية الإحتفالية حرص المحافظ على التقاط صورة تذكارية مع أطفال الروضة تشجيعا لهم على الإستمرار في المشاركة بالعروض الفنية والإستعراضية ولبث روح الولاء و الإنتماء نحو وطننا الغالي مصر.