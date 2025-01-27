دودو: هدفنا الفوز على فرنسا والتأهل إلى نصف النهائى مونديال اليد

تحدث أحمد هشام دودو لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، بعدما حقق المنتخب الفوز على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة "31-24" والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

قال أحمد هشام دودو عبر تصريحات لـ أون تايم سبورتس : "أقوم بالتمرين بشكل جيد من أجل التعافي تمامًا من الإصابة قبل مباراة منتخب مصر أمام فرنسا غدًا الثلاثاء".

وتابع: "البداية أمام منتخب الرأس الأخضر لم تكن جيد ولكن الأهم أننا حصلنا على نقطتين وتأهلنا رسميًا إلى ربع النهائي".

واختتم دودو حديثه قائلًا: "بدأنا الاستعداد لمباراة فرنسا بعد انتهاء المباراة أمام الرأس الأخضر مباشرة، وسنقوم بدراسة المنتخب الفرنسي جيدًا وهدفنا تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب فرنسا غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع النهائي.