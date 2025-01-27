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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية.. وادي دجلة يفوز على بيراميدز بسباعية في الدوري

لاعبات دجلة وبيراميدز
لاعبات دجلة وبيراميدز في المباراة
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فاز فريق الكرة النسائية بنادي وادي دجلة ، على نظيره فريق بيراميدز في مباراة جمعتهم على ملعب وادي دجلة بالتجمع ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

فقد سددت لاعبات وادي دجلة سبعة أهداف في شباك بيراميدز دون تلاقي أي أهداف في شباكهن.

لتحسم بذلك دجلة ثلاث نقاط جديدة تضاف لصالحها ، ليصبح رصيدها ٣٤ نقطة وتحتل المركز الثالث ، وكانت قد حققت لاعبات وادي دجل الفوز في آخر مباراة لها ب ١١ هدف في شباك إنبي.

وانطلقت  اليوم الاثنين، ٤ مباريات قوية ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

ويحل فريق الكرة النسائية للنادي الأهلي بقيادة ديميتري لوبوف المدير الفني ضيفا على فريق زد بقيادة محمود خلف المدير الفني على ملعب التجمع الخامس لنادي زد.

فيما يلتقي فريقي الزمالك بقيادة عادل حسين المدير الفني والبنك الاهلي بقيادة محمد كمال  المدير الفني على ملعب الناشئين بنادي الزمالك.

ويستضيف فريق الكرة النسائية لنادي المعادي واليخت نظيره فريق الجونة على ملعب المعادي واليخت، كما ينافس فريق بيراميدز نظيره فريق وادي دجلة على ملعب وادي دجلة بالتجمع.
 

 

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