15 جنيها تراجع في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي، وسط عمليات بيع حادة في سوق الأسهم الأمريكية، بجانب تداعيات تجميد الرئيس دونالد ترامب قرار فرض تعريفات جمركية على كولومبيا.

حيث إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي " ختام تعاملات الأسبوع"، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 3845 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 14 دولارًا، لتسجل 2757 دولارًا.

كما أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4394 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3296 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2564 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30760 جنيهًا.

فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2 %، وبنحو 80 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3780 جنيه، ولامس مستوى 3860 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3860 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 2.5 %، وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2703 دولارًا، ولامست مستوى 2786 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2771 دولارًا.

و أنه بخلاف نسبة الفرق بين السعر المحلي والعالمي، فإن حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية تتوافق نسبيًا مع حركة أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بفعل استقرار سعر صرف الدولار.

و أن تراجع الطلب على الذهب بالسوق المحلي، وتعذر حصول السوق على حصة من أموال الشهادات البنكية، دفع التجار للتصدير.

انخفاض أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وسط عمليات بيع كبيرة في سوق الأسهم الأمريكية والتي أثارت قلق المتداولين والمستثمرين، كما امتنع الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية على كولومبيا حيث توصلت الدولتان إلى اتفاق بشأن إعادة المهاجرين المرحلين.

وفي الوقت نفسه، تثير شركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مخاوف الأسواق وتطرح تساؤلات حول التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا مثل إنفيديا، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك.

وأنتجت شركة صينية صغيرة وجديدة نسبيًا تسمى DeepSeek نموذجًا لغويًا كبيرًا ينافس العديد من النماذج الأمريكية الرائدة - مقابل جزء بسيط من تكلفة النماذج الأمريكية، حيث أصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ DeepSeek الآن التطبيق المجاني الأعلى تصنيفًا على متجر تطبيقات Apple، أدت الأخبار إلى عمليات بيع حادة عبر أسهم التكنولوجيا العالمية.

يعيد المستثمرون النظر في النفقات الرأسمالية وتقييمات نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية، نظرًا لتهديد نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية الأرخص - تلك التي تبدو جيدة أو أفضل من إصدارات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

قالت بلومبرج اليوم: "إن الظهور المفاجئ لـ DeepSeek يثير تساؤلات حول أسس الارتفاع الذي أضاف 15 تريليون دولار إلى قيمة شركات مؤشر ناسداك 100 منذ نهاية عام 2022".

و أنه من المتوقع أن يبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الجاري، لكن تصرفات وقرارات الرئيس الأمريكي أصبحت أشد الأثيرًا في أسعار الذهب، بغض النظر عن تحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

و أن رغبة ترامب في خفض أسعار الفائدة، في ظل تلميحات الفيدالي الأمريكي بإبطاء الخفض، يوحي ببداية صراع بين ترامب والفيدرالي الأمريكي، سيعزز لا محالة من قوة الذهب.

وقال ترامب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا،"سأطالب بخفض أسعار الفائدة على الفور، "وبالمثل، ينبغي أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".

لا تزال توقعات الذهب إيجابية بسبب الطلب القوي من البنوك المركزية، مع استمرار سمعة المعدن النفيس كأصل احتياطي بديل في جذب المستثمرين.

تشهد نقطة البيانات الأمريكية لهذا الأسبوع توقعًا واسع النطاق أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يبدأ صباح الثلاثاء وينتهي بعد ظهر الأربعاء ببيان ومؤتمر صحفي من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وتترقب الأسواق قرار بنك كندا عن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، تليها إعلان البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، كما تترقب أيضًا إصدار تقارير السلع المعمرة وثقة المستهلك يوم الثلاثاء، والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع، ومطالبات البطالة الأسبوعية، ومبيعات المساكن المعلقة يوم الخميس، وإصدار مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكي والدخل والإنفاق الشخصي صباح يوم الجمعة.