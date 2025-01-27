محمد فؤاد: متحمس للقاء الجمهور الكويتي في حفل ضخم بالتزامن مع الأعياد الوطنية

أعرب النجم محمد فؤاد، عن سعادته الكبيرة بلقاء جمهوره في الكويت، حيث يستعد لإحياء حفل جماهيري مميز مساء الخميس المقبل على المسرح المكشوف في حديقة الشهيد برفقة زميله النجم إيهاب توفيق، بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية في أجواء يتوقع أن تكون مليئة بالفرح والطرب.

وقال محمد فؤاد في تصريحات صحفية: "أنا متحمس ومشتاق للغاية للقاء الجمهور الكويتي المعروف بذائقته الفنية الرفيعة وحبه للموسيقى..هذا المساء سيكون مميزًا بالنسبة لي، لاسيما أنه يجمعني مع صديقي الفنان الكبير إيهاب توفيق، أتمنى أن نوفق في رسم الابتسامة وإدخال البهجة إلى قلوب الحضور، خاصة وأن الحفل يتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعًا كعرب".

كما أشاد فؤاد بالتعاون مع الجهة المنظمة للحفل مؤكدًا أنه لمس احترافية عالية في العمل مع فريق الشركة

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يعد كل من محمد فؤاد وإيهاب توفيق من أبرز نجوم الغناء العربي الذين قدموا أعمالًا خالدة في ذاكرة عشاق الفن، وسيقدم النجمان مجموعة من أجمل أغانيهما التي تحمل ذكريات عزيزة لدى الجمهور في أمسية طربية تليق بروح الأعياد الوطنية للكويت.