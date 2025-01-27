شوط أول ساخن بين الزمالك والجونة بالدورى

انتهى الشوط الأول، بين فريق الزمالك، الذى يستضيف نظيره الجونة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى المباراة التي تجمع بينها على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الـعاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدفا الشوط الأول عن طريق الاعب ناصر منسى لصالح الزمالك بعد سبع دقائق من بداية اللقاء، فيما جاء هدف التعديل لصالح الجونة عن طريق اللاعب احمد حسام في الدقيقة الـ 37 من عمر اللقاء.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ونجحا فى ترجمة سيطرتهما بتسجيلهما هدفي الشوط الأول، ولم ينجح اى فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يقع الجونة في قاع ترتيب الدوري المصرى برصيد 6 نقاط.