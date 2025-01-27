بالفيديو .. جمهور الزمالك يهاجم حسين لبيب ومجلسه في مباراة الجونة

شنت جماهير نادي الزمالك هتافات قوية ضد مجلس ادارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب خلال مباراة الجونة، التي انتهى الشوط الاول منها بالتعادل بهدف، وهتف الجمهور كابتن حسين سمعنا حسك المركب غرقت ولا لسه.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الاثنين في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي- ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد عاطف ومحمد السيد وكونراد ميشالاك و سيف الجزيري وحسام أشرف.