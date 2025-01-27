برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025 .

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم، إن أعمال التصحيح بدأت منذ أول أمس بتصحيح أوراق اللغة العربية، والتربية الدينية، مشيرا الى انه فور الانتهاء من أعمال التصحيح بمقر الكنترول بمدرسة ابن لقمان الاعدادية بمدينة المنصورة سيتم بدء الرصد تمهيدا للانتهاء منها واعتمادها.

وأضاف المصدر أن أعمال التصحيح من المقرر ان يتم الإنتهاء منها السبت المقبل كأقصى موعد ، مشيرا الى ان أعمال الرصد ستتم خلال يوم من الانتهاء من التصحيح على ان يجرى اعتماد النتيجة من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء الأحد 2 نوفمبر.

واشار الى ان النتيجة سيتم اعلانها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية هــنـا وموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية هـنـا

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية قد انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات للشهادة الاعدادية العامة 126190 طالبًا وطالبة موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.