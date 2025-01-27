إقبال الأسر والشباب على معرض الكتاب في يومه الرابع

رصدت عدسة البوابة نيوز؛ إقبال الأسر والشباب والأطفال على معرض الكتاب في يومه الرابع.
ومنذ أيام فتح معرض الكتاب في دورته الـ 56 أبوابه أمام الجمهور ، والتى من المقرر أن تستمر حتى 4 فبراير 2025، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.
ويستقبل معرض الكتاب في دورته الـ 56 زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.
وشهدت أروقة معرض الكتاب توافد الآلاف من الزوار منذ الصباح الباكر للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، إلى جانب اقتناء الكتب من مختلف دور النشر المشاركة في هذه الدورة.