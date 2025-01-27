بالصور.. البورصة المصرية تواصل نشر ثقافة الاستمار في الأسهم

واصلت البورصة المصرية، تعريف المواطنين والشباب المشارك في معرض الكتاب بأساسيات الاستثمار والفرص المتاحة، لتحقيق الربح بمشاركة عدد من شركات الوساطة المالية.

وتشارك البورصة المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام السادس على التوالي وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والخاصة بنشر الثقافة.

وتحرص على المشاركة السنوية-وبفعاليات متجددة- في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتتضمن المشاركة هذا العام عددا من المطبوعات التعليمية التي أصدرتها البورصة بمناسبة فعاليات معرض الكتاب وهي كتيبات وسلاسل مصورة لأهم النصائح المالية والاستثمارية التي يجب معرفتها من قبل الافراد الراغبين في الاستفادة من الأدوات والأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كوسيلة للاستثمار والادخار، وراعت البورصة عند إعدادها تلك المواد التعليمية والتثقيفية أن تناسب كافة الفئات من جمهور المعرض وخاصة الشباب.

