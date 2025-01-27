الخارجية الفرنسية: نطالب القوات الإسرائيلية بالانسحاب جنوب الخط الأزرق

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، القوات الإسرائيلية بالانسحاب جنوب الخط الأزرق وتسليم مسؤولية السيطرة على المنطقة الشمالية للجيش اللبناني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها إزاء سقوط قتلى جراء العمليات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مشيرةً، إلى أنها تعمل مع شركائنها على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وندعو إلى الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها الأطراف.