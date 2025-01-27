"القاهرة الإخبارية": الذكاء الاصطناعي على طاولة النقاش في معرض الكتاب

قالت زينب شبل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تتميز باستقرائها المستقبل بشكل دقيق، وباعتمادها على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، حيث حرص الرواد القائمين على المعرض هذا العام، على الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل متعدد في مشروعات مختلفة.

وأضافت شبل خلال رسالة على الهواء، أنه أول المشروعات التي اعتمدت عليها وزارة الثقافة على الذكاء الاصطناعي، كان مشروع تلخيص الموسوعات الكبرى، مثل موسوعة مصر القديمة، للدكتور سليم حسن، مشيرة إلى أن الموسوعة تاريخية ضخمة، تم تلخيصها إلى 520 صفحة، من 11 ألف صفحة، تتحدث عن التاريخ المصري بشكل كبير.

ولفتت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن موسوعة مصر القديمة، تم إتاحتها بصورة رقمية في الدورات السابقة، ولكن في هذه النسخة من معرض الكتاب، تم تلخيصها، وإتاحتها للجمهور.

