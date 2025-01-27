جامعة الفيوم تحتفل بيوم البيئة الوطني.. "اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل"

شارك الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في زراعة عدد من الأشجار بالحرم الجامعي وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني تحت شعار "مصر خضراء مستدامة .. نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل" وبحضور أحمد رشاد عبد العال، أمين عام الجامعة، والدكتورة وفاء يسري، مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بالجامعة، وعمرو عبد الفتاح ماضي، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، والدكتور حسام شعبان، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومحمد علي، مدير إدارة المؤتمرات والندوات بالإدارة العامة لخدمة المجتمع، وعدد من العاملين.

أشار الدكتور عاصم العيسوي أن يوم البيئة الوطني بدأ الاحتفال به رسميًا عام ٢٠١٩؛ حيث تحتفل به مصر في ٢٧ يناير من كل عام تزامنًا مع صدور أول قانون للبيئة عام ١٩٩٤، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بقضايا البيئة وإدراجها ضمن أولوياتها، ويُعد تجسيدًا للالتزام الوطني بحماية الموارد الطبيعية بهدف تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتشجيع تبني ممارسات صديقة للبيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أنه تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة وغير المثمرة داخل الحرم الجامعي والتي قدمها جهاز شئون البيئة بالفيوم، كما أشار سيادته أن جهاز شئون البيئة بالفيوم أهدى عدد ٢٧٤ كتابا عن البيئة إلى الجامعة ليستفيد منها الطلاب.

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