بالصور.. وكيل صحة الأقصر يتابع الخدمات الطبية المقدمة بوحدتي المريس والأقالتة

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة تفقدية اليوم الإثنين، استهدفت المرور على عدد من الوحدات الصحية بنطاق المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل بتلك الوحدات، وتواجد الأطقم الطبية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

جولة وكيل وزارة الصحة

وشملت جولة وكيل صحة الأقصر، تفقد سير أعمال وحدة حاجر المريس بإدارة الطود الصحية، ووحدة حاجر الأقالتة بإدارة القرنة الصحية، حيث تفقد الأقسام المختلفة بهما للتأكد من عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات، والتأكد من التدريب الجيد للتمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية، والاطمئنان علي تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، كما قام بمتابعة تقديم الخدمة لحالات الطوارئ، وسرعة توقيع الكشف الطبي عليهم، مع إجراء كافة العروض والفحوصات الطبية المطلوبة للمرضي.

وكيل صحة الأقصر يوجه بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى بالوحدات

وأكد وكيل صحة الأقصر، خلال الجولة، على ضرورة الالتزام بمعايير نظافة المكان، واتباع الإجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى، والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة على الوحدات تستهدف حل العقبات بشكل فوري لضمان حسن سير العمل بها وحرصًا علي تقديم الخدمات اللائقة للمواطنين.

جاءت تلك الجولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية لسير أعمال المنظومة الصحية بمراكز ومدن المحافظة، بهدف الوقوف على احتياجات المنشأت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين.

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