طارق حامد يغيب عن مواجهة ضمك واتحاد جدة

أعلن المدير الفني لفريق ضمك، تشكيل فريقه الذى يواجه به ضيفه اتحاد جدة، وذلك بعد قليل على ملعب "المحالة"، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل ضمك كالتالي:

فلورين نيتا - عبد القادر بدران - فيصل الصبياني - كيفن نكودو - فرانسوا كامانو - فارق شافعي - ضاري العنزي - نيكولاي ستانيشو - رمزي صولان - حبيب ديالو - محمد الخيبري.

ويغيب المصرى طارق حامد عن التشكيل الأساسى لفريق ضمك فى تلك المباراة.

ويحتل فريق اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما يتواجد ضمك في المركز ال12، برصيد 18 نقطة.