لخلافات النسب.. تأجيل جلسة محاكمة شاب متهم بالقتل في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسن دياب تأجيل أولي جلسات محاكمة "محمد نبيل " المتهم بقتل شاب لخلافات النسب، لجلسة الثالث من فبراير المقبل، للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة بأن المتهم " محمد نبيل إبراهيم "في يوم 23/8/2024 بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، بمحافظه الفيوم، قتل المجني "محمود زين العابدين" عمدا مع سبق الإصرار، بأن أحرز سلاحا ناريا، وما أن اظفرا به حتي أطلق صوبة عيارا ناريا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته قاصدا قتله لوجود خلافات النسب فيما بينهما، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشخن، فرد خرطوش، حال كونه مما لا يجوز منحهم الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لعدم بلوغه أحدي وعشرين سنه ميلاديه.

كما احرز المتهم طلقه واحدة واستعملها علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه ممن لا يجوز منحهم الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لعدم بلوغه أحدى وعشرين سنه ميلادية، وتم تحرير محضر بالواقعة.