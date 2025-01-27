دورى روشن.. بنزيما يقود اتحاد جدة أمام ضمك

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذى يواجه به مضيفه ضمك، وذلك بعد قليل على ملعب "المحالة"، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - دانيلو بيريرا - حسن كادش - سعد الموسى.

خط الوسط: نجولو كانتي - حسام عوار - فابينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرحمن العبود - بيرجوين.

وتشهد تلك التشكيلة عودة الغيابات، مثل النجم الجزائري حسام عوار، الذي غاب عن المواجهة السابقة بسبب تراكم البطاقات.

كما يغيب عن تشكيل اليوم اللاعب الفرنسي موسى ديابي، لعدم جاهزيته التامة، بعد الإصابة التي غيبته عن الجولات السبع الماضية، واستمرار غياب المدافع عبد الإله العمري، بسبب عدم جاهزيته أيضا، إثر إصابة في العضلة الضامة.

كما تم استبعاد ماريو ميتاي، بقرار فني، وحل بدلا منه سعد الموسى.

ويحتل فريق اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما يتواجد ضمك في المركز ال12، برصيد 18 نقطة.