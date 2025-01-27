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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالفيديو.. ننشر لحظة دخول أدوات تشجيع جمهور الزمالك في مباراة الجونة

جمهور الزمالك
جمهور الزمالك
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ننشر لحظة دخول أدوات التشجيع في مباراة الزمالك والجونة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الاثنين في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي- ناصر منسي  – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد عاطف ومحمد السيد  وكونراد ميشالاك و سيف الجزيري وحسام أشرف.

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