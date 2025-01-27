وكيل تعليم الأقصر: أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم

تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الاثنين، مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وكيل تعليم الأقصر

وأوضح وكيل الوزارة، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيراً إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لاعتمادها وإعلانها.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن 18016 طالباً وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال 111 لجنة، بمختلف الإدارات داخل المحافظة، حيث تم عقد الامتحانات في الفترة من يوم السبت الموافق ١٨ يناير الجاري وحتى الخميس الموافق ٢٣ من نفس الشهر.

رافق وكيل تعليم الأقصر، خلال جولته، جمال عبده رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والذي أوضح أن المعلمين يقومون بأعمال التصحيح بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن، تحت إشراف إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

وكيل تعليم الأقصر يتفقد فعاليات تدريب التعليم من أجل الغد

كما تفقد وكيل تعليم الأقصر، فعاليات تدريب التعليم من أجل الغد، والذي تنفذه إدارة التدريب برئاسة سحر عبد الحارث وفق توجيهات الوزارة، والذي يستهدف مجموعة من موجهي المواد الدراسية والمنعقد بمكتبة مصر العامة ومدرسة الأقصر الثانوية بنات.

جولة وكيل تعليم الأقصر (1)

جولة وكيل تعليم الأقصر (5)

جولة وكيل تعليم الأقصر (4)

جولة وكيل تعليم الأقصر (6)

جولة وكيل تعليم الأقصر (2)