هيئة الدواء: ضبط 700 عبوة فيتامينات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بأحد أسواق القاهرة

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تمكنت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، بأحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة، وبحيازتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لما تم رصده من شكاوى متعددة، وفى إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون.

حيث بدأت الواقعة برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصور بوجود بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة فى أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.

وبناء عليه، تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات المباحث المختصة وتنسيق حملات مشتركة على السوق الذى تم رصده ونشر أخبار بشأنه، وهو سوق يتم عقده يوم واحد أسبوعياً.

حيث تم ضبط مجموعة من الأشخاص بنطاق محافظة القاهرة "محل البلاغ"، وهم من غير المختصين بمزاولة مهنة الصيدلة والقائمين على بيع تلك المستحضرات، حيث تم ضبط كميات من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وغيرها من المستحضرات الخاضعة للرقابة، كما ضبطت بحيازتهم كميات من الفيتامينات المختلفة بالإضافة إلى كميات ضئيلة من المستحضرات الدوائية، كما تم ضبط مستحضرات غير مسجلة ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، فيما وصل إجمالى عدد العبوات إلى ما يقرب من 700 عبوة وأغلبها غير موضح عليه تاريخ الصلاحية، وتم تحريز المضبوطات وتحرير 6 محاضر للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ مايلزم بشأنها.

وتستمر الهيئة في متابعة الحملات المشتركة على الأماكن غير المرخصة لضبط سوق الدواء، كما تهيب هيئة الدواء المصرية بالسادة المواطنين عدم شراء الأدوية إلا من المؤسسات الصيدلية المرخصة؛ حيث أنها خاضعة للتفتيش الذي يضمن التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتداول المستحضرات المسجلة وتقديم المشورة الدوائية السليمة.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية من أجل ضمان توافر مستحضرات ومستلزمات طبية ذات مأمونية وفاعلية وجودة عالية مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.

IMG-20250127-WA0033

IMG-20250127-WA0032

IMG-20250127-WA0030

IMG-20250127-WA0031

IMG-20250127-WA0028

IMG-20250127-WA0029

IMG-20250127-WA0027

IMG-20250127-WA0026