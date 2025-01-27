بالصور.. الرقابة المالية تواصل أنشطتها التثقيفية بمعرض الكتاب

واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة الثالثة على التوالي، نشر الثقافة المالية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض في التجمع الخامس خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025.

وتنظم هيئة الرقابة المالية عدداً من الندوات التي تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى توفير كتيبات تعليمية وتعريفية بلغة بسيطة وطريقة عرض جذابة تساعد على نشر الثقافة المالية لجميع فئات المجتمع. حيث تنظم الهيئة جلسة حوارية يوم الأحد المقبل، عن التمويل متناهي الصغر بعنوان "أداة لتمكين رواد الأعمال"، وتُجرى فعاليات الجلسة بقاعة ديوان الشعر بلازا 1 من الساعة 12 وحتى 2 ظهراً.



تأتي مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات المعرض بدورته ال 56 بشعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، بمشاركة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية، وكذلك الاتحادات المهنية الخاضعة لإشراف الهيئة، ومنها الاتحاد المصري للتأمين، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات، والاتحاد المصري للتأجير التمويلي، والاتحاد المصري للتخصيم، والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري للأوراق المالية.