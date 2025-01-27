تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتفي بالمواهب المتميزة في حفل جوائزها السنوي بدبي

نظمت منصة تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حفل توزيع جوائزها السنوي في مسرح زعبيل بنخلة جميرا بدبي، في أمسية مميزة كرمت خلالها أبرز المواهب والإبداعات التي تألقت على المنصة خلال العام الماضي. شهد الحفل احتفاءً واسعًا بالمبدعين، الذين تركوا بصمة واضحة بمحتواهم المؤثر والمتنوع، وذلك بحضور كوكبة من المبدعين والفنانين من مختلف المجالات.

أدار الحفل صانعَا المحتوى هديل مرعي ومهند الحطاب، اللذان أضافا لمسة فكاهية وواقعية للأمسية. كما شهد الحدث عروضًا موسيقية مميزة قدمتها الفنانة نايكا بأغنيتها الشهيرة "ما شيري"، والفنان المصري مروان موسى الذي أبدع بأغنيته "حب خنا"، ليبهرا الحضور بأدائهما الفني المميز.

كرّمت تيك توك 33 مبدعًا من المنطقة ضمن فئات متنوعة، بهدف تسليط الضوء على تنوع وإبداع المحتوى. ومن بين أبرز الفائزين:

أفضل صانع محتوى للعام : الجائزة الذهبية لـ يارا عزيز .

: الجائزة الذهبية لـ . صانع التغيير للعام : الجائزة الذهبية لـ شارع العلوم .

: الجائزة الذهبية لـ . أكثر صانع محتوى ملهم : الجائزة الذهبية لـ عبير الصغير .

: الجائزة الذهبية لـ . أفضل صانع محتوى طعام : الجائزة الذهبية لـ عماد رامن .

: الجائزة الذهبية لـ . الفنان المتميز للعام: الجائزة الذهبية للفنان الصاعد تووليت.

أكدت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لتيك توك في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان وجنوب آسيا، أن جوائز تيك توك تمثل احتفاءً بالإبداع الذي ينبض به مجتمع المنصة يوميًا. وأشارت إلى أن الجوائز هذا العام عكست تأثير المبدعين في المنطقة، الذين ساهموا في إعادة تعريف الثقافة بفضل محتواهم المتميز.

وأضافت إبراهيم: "عام 2024 كان مليئًا بالتحديات، لكن التزامنا بدعم المبدعين كان العنصر الثابت في مسيرتنا. سنواصل تعزيز تواصلهم مع مجتمعاتهم، وتشجيعهم على متابعة شغفهم وتحقيق أحلامهم".

في أسلوب تيك توك المميز، تم بث الحفل مباشرةً عبر الحساب الرسمي للمنصة @tiktoklive_mena، مما أتاح لملايين المستخدمين متابعة الحدث لحظة بلحظة. كما شهد وسم #جوائز_تيك_توك تفاعلًا واسعًا، حيث شارك المستخدمون أبرز لحظات الحفل وأبدوا دعمهم للمبدعين.