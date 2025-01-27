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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مؤتمر «أرب هيلث» .. وزير الصحة يلتقي نظيرته البحرينية لتعزيز سبل التعاون

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالدكتورة جليلة بنت سيد جواد وزيرة الصحة بمملكة البحرين، لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي.

يأتي الاجتماع على هامش أعمال مؤتمر لمعرض الصحة العربي (Arab Health Expo)، بدولة الامارات المتحدة، والذي يقام خلال الفترة من 27-29 يناير 2025.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول اقتراح إنشاء منصة رقمية مشتركة للبحث العلمي بين البلدين، والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في إطار تعزيز جودة المنظومة الصحية للمواطنين، وتبادل احدث التقنيات العالمية وتقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن نائب رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ميكنة خدمات الغسيل الكلوي، كما تم استعراض منظومة هيئة الإسعاف المصرية، وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإسعاف.

واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى سبل التعاون لتدريب الكوادر البشرية في مجالات الرعاية الصحية، بما يتوافق مع احتياجات البلدين في مختلف التخصصات، كما تم مناقشة تبادل الزيارات بين المسئولين في القطاع الصحي للتعرف على خبرات الدولتين في مجال نظم إدارة المستشفيات والرعاية الأساسية الوقائي.

وأوضح «عبدالغفار» أن اللقاء تناول مناقشة استمرار جهود البلدين لدعم الأشقاء الفلسطنين في قطاع غزة، حيث تم استعراض إعلان مملكة البحرين عن مبادرات في مجالي الصحة والتعليم للمتضررين من الحرب بغزه لتشمل تقييم الحالات النفسيه و الجسديه كما تم مناقشة اقتراح إنشاء مركز مصري بحريني بقطاع غزة لتأهيل الانسان.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال تدريب أعضاء هيئة التمريض في عدة مجالات تمريضية تتضمن «تمريض الطوارئ، تمريض العناية المركزة، ادارة خدمات التمريض، تمريض حديثي الولادة ،التعليم والتدريب، تمريض صحة الاسرة، وتمريض المسنين» حيث تم مناقشة تبادل الزيارات والخبرات بين هيئات التمريض بالبلدين، للتعرف على مواطن القوة بكلا البلدين.

وأضاف «عبدالغفار» إن اللقاء ناقش تبادل الخبرات في مشروع الجينوم المصري، والاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم تشمل تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير خدمات الأشعة التشخيصية «عن بُعد» لتسهل القراءة والتشخيص بدقة وبسرعة عالية(tele radiology solution national program)

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