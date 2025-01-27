دخول 155 شاحنة مساعدات لغزة.. ومصر تسعى إلى ضخ المزيد

قال مصطفى عبدالفتاح، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إنّه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بدأ تدفق شاحنات المساعدات التي تنطلق إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، موضحا أنّ هناك 155 شاحنة جرى إدخالهم إلى قطاع غزة من بينهم الوقود والسولار والغاز، إذ يؤشر هذا الرقم على قلة الشاحنات التي دخلت إلى القطاع.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال رسالة على الهواء، أنّ الجهود المصرية مازالت مستمرة في ضخ مزيد من المساعدات وتجميع شاحنات المساعدات التي تصطف في الطريق الواقع أمام معبر رفح البري، مشيرا إلى أنّ هناك عشرات الشاحنات مازالت موجودة.

وتابع: «الدولة المصرية تسعى إلى ضخ مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة في هذا التوقيت ومع كل الظروف الحالية، كما أن المنطقة اللوجستية الموجودة هنا في رفح تكتظ بمئات الشاحنات».

ولفت موفد قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أنّ العمل مازال مستمرا على قدم وساق من أجل ضخ مزيد من المساعدات إلى سكان غزة، إذ أن هناك قافلة تابعة لـ«تحيا مصر» وصلت إلى محيط معبر رفح وتنتظر إنهاء إجراءات دخولها إلى الأراضي الفلسطينية.



