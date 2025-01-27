بالصور.. رئيسة جامعة الأقصر تترأس وفدًا أكاديميًا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة

ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، وفدًا أكاديميًا خلال زيارة لمقر مديرية أمن الأقصر بمدينة طيبة الجديدة؛ لتقديم التهنئة إلى اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر والقيادات الشرطية بالمحافظة، بمناسبة الذكرى الـ73 لأعياد الشرطة المصرية.

وفد جامعة الأقصر

ضم الوفد الأكاديمي كلًا من: الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن، والدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار، والدكتور مايكل مجدي عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمود علام رائد أسرة طلاب من أجل مصر.

وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق لها؛ اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية.

وخلال اللقاء، أعربت رئيس جامعة الأقصر، عن تقديرها العميق لدور رجال الشرطة في حفظ الأمن، والاستقرار وحماية المواطنين، مشيرة إلى التضحيات الغالية التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل الوطن.

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين جامعة الأقصر ومديرية الأمن؛ لدعم جهود التوعية الأمنية بين الطلاب والمجتمع الجامعي، معبرة عن فخرها بالدور الوطني الذي يؤديه رجال الشرطة في مختلف المجالات؛ موجهة تحياتها لكافة رجال الشرطة الأوفياء؛ الذين جعلوا من أرواحهم، سدًا منيعًا لحماية الوطن.

من جانبه، أعرب اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر عن سعادته بزيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق، مؤكدًا أن رجال الشرطة سيظلون دائمًا في خدمة الوطن وأبنائه، مشيرًا إلى أن ذكرى عيد الشرطة يؤكد مدى الإرادة والتضحية التي يتسم بها أبناء مصر من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور الجماعية التذكارية، تأكيدًا على روح التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والأمنية.

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