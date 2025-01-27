علاء عبد العال يدفع بثلاثي هجومي أمام الزمالك في الدوري

اعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة ، عن التشكيل الرسمي الذي سيواجه به فريق الزمالك اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

حيث يلتقي الفريقين ، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعه الرابعة عصرا.

تشكيل الجونة امام الزمالك

حراسة المرمى : محمد علاء.

خط الدفاع : أحمد مجدي كهربا - أحمد العش - أحمد حسام - أحمد رضا.

خط الوسط : عبد الجواد محمد تعلب- رضا صلاح - بلال السيد .

خط الهجوم : أرنو راندريانتيناينا – مروان محسن - علي الزاهدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمرو شعبان وأحمد شوشة وعصام صبحي وسيف شيكا ومحمود حسونة ونور السيد وأمين فافور ومازن ياسر وشامسو كابير.

وكان قد وصل منذ قليل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المدير الفني لاستاد القاهرة الدولي وذلك لخوض مباراته امام نادي الزمالك اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

يُدير هذا اللقاء الدولي أحمد الغندور ومعه شريف عبد الله ومحمد عاطف الزناري (مساعدين) ’ السيد منير (حكماً رابعاً) ’ محمد نهاد وأحمد ناجي (تقنية الفيديو).

يدخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 17 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب ويبحث عن تجاوز خسارته غير المتوقعة أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة من أجل التقدم للمركز الثاني مستغلاً تعادل الأهلي مع بيراميدز في اليوم الأول.

أما الجونة الذي تكبد 4 خسائر متتالية كان أخرها على أرضه أمام البنك الأهلي (1 – 2) في الجولة التاسعة وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، فيطمح في وقف نزيف النقاط وتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن قاع الترتيب.