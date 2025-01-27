معرض الكتاب يناقش رواية «مأساة المترجم» بحضور Joao Reis.. صور

استضافت القاعة الدولية ضمن محور تجارب ثقافية في معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ56، ندوة بعنوان: «كتابة المترجم نسخة مصرية من رواية مأساة المترجم»، بحضور الكاتب البرتغالي «Joao Reis»، وإدارة الإعلامية إنجي ماهر.

في بداية الندوة، رحبت إنجي ماهر، بالحضور والكاتب، وعرفت «Reis» بأنه كاتب ومترجم برتغالي يترجم لأكثر من 6 لغات وروايته «مأساة مترجم» هي أول عمل يترجم للعربية.

وأوضح «Reis»، أن الرواية هي أول عمل له ويحتل مكانة خاصة بقلبه، واستغرق منه أربعة أيام فقط للكتابة بلغته الأصلية ولكن عند ترجمتها للإنجليزية أخذت حوالي أربعة أسابيع.

وتابع أنه كان يحب قراءة الكتب منذ طفولته، ولم يتخيل يوما أنه سيصبح كاتبا.

وحول نشر الكتاب في مصر، قال «Reis» إن إحدى دور النشر المصرية تواصلت معه لترجمة الكتاب فقام بترجمته للإنجليزية ثم ترجم للعربية.

وأضاف: تدور أحداث الرواية بلا ذكر زمان أو مكان ولكن ربما ضمن أن أحداثها تدور في عام 1920 بشكل مبهم، وتتمتع القصة بتيمة السخرية والفكاهة وهي صفة غالبة في أعمالي.

وأكمل أنه قابلته بعض الصعوبات عند ترجمة الرواية من البرتغالية للإنجليزية خاصة أن هناك بعض المصطلحات في اللغة الأصلية لا يوجد لها مقابل في الإنجليزية فاضطر لحذفها وتعديل بعض الفقرات والمقاطع لتسهيل فهمها.

وأكد أن ترجمته لكتبه من البرتغالية أو لها هو من أصعب الأشياء لأنه كل مرة يضطر لتغيير أحداث ومقاطع بها وتابع، ترجمة كتب الغير أكثر سهولة وهو قام بترجمة أكثر من 100 كتاب على مدار 20 عاما.

وأشار إلى أنه عندما يتم ترجمة أعماله إلى لغة لا يعرفها فهو يكتفي بالثقة بالمترجم ربما يشعر بالقلق ولكن ثقته، وحماسته تغلب خوفه.

أما عن أعماله الجديدة، قال «Reis» إن له رواية جديدة يكتبها بالإنجليزية وبها واحد من شخصيات روايته الأولى «مأساة مترجم» ويتمنى أن تنال إعجاب القراء.

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