فريق الجونة يصل لاستاد القاهرة لخوض مباراته أمام الزمالك.. صور

وصل منذ قليل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المدير الفني لاستاد القاهرة الدولي، وذلك لخوض مباراته امام نادي الزمالك اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرا.

يُدير هذا اللقاء الدولي أحمد الغندور ومعه شريف عبد الله ومحمد عاطف الزناري (مساعدين) ’ السيد منير (حكماً رابعاً) ’ محمد نهاد وأحمد ناجي (تقنية الفيديو).

يدخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 17 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب ويبحث عن تجاوز خسارته غير المتوقعة أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة من أجل التقدم للمركز الثاني مستغلاً تعادل الأهلي مع بيراميدز في اليوم الأول.

أما الجونة الذي تكبد 4 خسائر متتالية كان أخرها على أرضه أمام البنك الأهلي (1 – 2) في الجولة التاسعة وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، فيطمح في وقف نزيف النقاط وتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن قاع الترتيب.