تعرف على برنامج منتخب اليد استعدادًا لمواجهة فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم



يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة قوية أمام فرنسا في العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء بالدور ربع النهائي لبطولة العالم للرجال 2025، المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.



وبدأ منتخب مصر الاستعداد للمباراة اليوم الإثنين، حيث تناول اللاعبون وجبة الإفطار مبكرا، ثم عقد الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني محاضرة بالفيديو للاعبين في الواحدة ظهرا، في فندق الإقامة لشرح نقاط القوة والضعف في منتخب فرنسا.



وفي الثانية ظهر اليوم تناول اللاعبون وجبة الغداء، ثم يقعد باستور جلسة فيديو مرة أخرى في الخامسة والنصف مساء اليوم، ثم يستقل لاعبو المنتخب الحافلة في السادسة والربع مساءً لأداء المران الختامي.



ويتدرب منتخب مصر في السابعة مساء اليوم على صالة أولمبيك أرينا بمدينة زغرب، وعقب انتهاء المران يعود لفندق الإقامة لتناول وجبة العشاء في التاسعة مساء اليوم، لتنتهي استعدادات اليوم الأول للفراعنة قبل مواجهة فرنسا.



و تأهل منتخب اليد رسميا إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 أمس الأحد فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسي.