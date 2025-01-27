مطران جديد لإيبارشية الهند

صدر اليوم عن القلاية البطريركية بدمشق المنشور البطريركي الذي أصدره البطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني وفيه يعلن انتخاب المطران مار غريغوريوس جوزيف مطران ملنكارا وابرشية كوجين، ليرسم مفريانا للهند خلفا للمطران المفريان مار باسيليوس توماس الاول، وقد حدد البطريرك يوم عيد البشارة في ٢٥مايو ٢٠٢٥ موعدا لرسامته.

وقال في البيان باسم المطران مار تيموثاوس متى الخوري وجميع أبناء الابرشية اكليروسا ومؤمنين وايضا المؤسسات الاجتماعية والخيرية نتقدم بأحر التهاني من وكذلك أبناء الكنيسة السريانية الملنكارية في الهند والمنتشرين في جميع أنحاء العالم بالتهنئة بالرسامه الجديده ونأمل ان يتحلي بالحكمة في تدبير شؤون الكنيسة في الهند ورفع شأنها وخلاص نفوس أبنائها.

والمفريان المنتخب الجديد هو من مواليد كوجين عام ١٩٦٠. رُسم مطراناً لأبرشية كوجين عام ١٩٩٤، على يد البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول. انتخبته الجمعية العمومية للكنيسة في الهند مطراناً وكيلاً للكنيسة عام ٢٠١٩ على أثر استقالة المفريان مار باسيليوس توماس الأول.

ومنح لقب "مطران ملنكارا" في فبراير ٢٠٢٤.