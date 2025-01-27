وزير الزراعة يبحث مع الفاو الاستعدادات للدورة 92 من معرض زهور الربيع

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" الدكتور محمد جلال مستشار المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحده والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل للفاو للبرامج بمكتب المنظمة بجمهورية مصر الزراعية وملك حيدر مسئولة الشراكات بالمكتب الإقليمي للفاو.

وذلك لبحث اخر الاستعدادات لمعرض زهور الربيع في نسخته ال 92 المزمع انطلاقها في المتحف الزراعي بالدقي شهر أبريل القادم،

وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن الاجتماع بحث كيفية وضع معرض زهور الربيع على خريطة المعارض الدولية وأن يصبح معرضا دوليا اعتبارا من نسخته القادمة مع تحديد موعدا ثابتا كل عام لانطلاقه

وذلك من خلال التنسيق مع بعض الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية وخاصة وزارتي الخارجية والتعاون الدولى

وأضاف عزوز أن الوزير وجه بدعوة الدول العربية والاجنبية لحضور افتتاح المعرض هذا العام تمهيدا لاشتراكهم فعليا العام القادم

وخلال الاجتماع أيضا اطلع الوزير على الجهود المبذولة في تطوير وتجميل المتحف الزراعي استعدادا لاستقبال معرض زهور الربيع

وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت في وقت سابق موافقة "الفاو" رسميا عن اشتراكه ولأول مرة في تنظيم المعرض هذا العام كما أن الوزارة كانت قد أعلنت عن فتح باب الاشتراك في المعرض أمام العارضين اعتبارا من 2 فبراير القادم وتسهيل الاجراءات أمامهم من أجل توسيع قاعدة المشاركة لجميع منتجى ومصدرى الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق والصبار

حضر الاجتماع د احمد حسن معاون وزير الزراعة المشرف على الادارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية