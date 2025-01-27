عبدالله السعيد يعود لقيادة تشكيل الزمالك أمام الجونة

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الجونة، وذلك بعد قليل على ملعب “استاد القاهرة الدولى”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز “نايل”.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي- ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد عاطف ومحمد السيد وكونراد ميشالاك و سيف الجزيري وحسام أشرف.

يبحث الفارس الأبيض عن حصد الثلاث نقاط ليقترب من الصدارة، إذا حقق الزمالك الفوز اليوم سيقفز به إلى المركز الثاني رفقة غريمه النادي الأهلى وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يقع الجونة فى قاع ترتيب الدورى المصرى برصيد 6 نقاط.