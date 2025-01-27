الاتحاد الوطني لدعم الدولة يستنكر خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

الإثنين 27/يناير/2025 - 03:12 م

استنكر الاتحاد الوطني لدعم مؤسسات الدولة المصرية برئاسة النائب راشد السبع، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي، أن خطة تهجير الشعب الفلسطيني من أراضه التي يسعى ترامب إلى تنفيذها مخالفة لجميع القيم الإنسانية والقوانين الدولية وتعرض المنطقة والعالم أجمع إلى عدم الاستقرار، مؤكدا مساندته التامة للقيادة السياسية والقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.

ودعا الاتحاد، جميع أبناء الشعب المصري إلى الاصطفاف خلف الدولة وإعلاء مصلحة الوطن والعمل في إطار إنكار الذات في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، كما دعا إلى تجنب الشائعات المغرضة التي تبث الفتنة بين النسيج الوطني الواحد.

وأشار الاتحاد، إلى أن قوتنا في وحدتنا وأن الحفاظ علي الوطن واستقراره هي مسؤولية الجميع لذا على الجميع أن يتحمل مسئوليته وبأمانة ويقف أمام المخططات التي تستهدف الوطن بالوعي وتجنب الشائعات.