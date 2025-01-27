القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يهنئ مساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا بعيد الشرطة

قدم الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، التهنئة للواء محمد عمار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا بمناسبة العيد الـ 73 للشرطة، جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجامعة لمديرية أمن الغربية بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ثمن الدكتور محمد حسين الجهود العظيمة التي يقوم بها رجال الشرطة البواسل في حماية أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أن ذكرى ملحمة أبطال الشرطة في عام 1952ستظل خالدةً في نفوس جميع المصريين، وتجسد المعني الحقيقي للتضحية والبطولة والعطاء في سبيل الوطن، موجها خالص شكره وتقديره لرجال الشرطة البواسل الذين يعملون ليلًا ونهارًا بكل إخلاص وتفانٍ لضمان أمن الوطن واستقراره، مقدمين أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة ويوفقهم في أداء رسالتهم، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار