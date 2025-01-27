تأجيل أولى جلسات محاكمة "خربوش" بتهمة قتل طالب جامعة القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة "خربوش" المتهم بقتل طالب كلية العلوم بجامعة القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة كافية التجمع"، لجلسة 27 فبراير .

ووجهت النيابة العامة للمتهم وشهرته "خربوش" تهمة قتل المجني عليه – طالب كلية العلوم – عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وتهمة تعاطي المواد المخدرة (جوهر الحشيش).

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه كان في خلاف مع المجني عليه، فنشبت مشادة كلامية بين الطرفين قام فيها المتهم بإخراج سلاح أبيض وطعن المجني عليه.

وكان تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالهم المجني عليه الذي تعرض للطعن في أماكن متفرقة من جسده إثر مشاجرة مع آخر بنطاق دائرة القسم.