محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروعات الطرق ضمن الخطة الاستثمارية 2024/ 2025

أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، حرص المحافظة على استكمال تنفيذ مشروعات الطرق والنقل المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025.

ووجه المحافظ بتكثيف العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، خاصة مع اقتراب الربع الأخير من العام المالي.

أوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المديرية تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات الحيوية لتحسين شبكة الطرق بالمحافظة.

ومن أبرز هذه المشروعات استكمال أعمال الرصف في الشارع الفاصل بين أرض الجمعيات والمزادات بحي ثالث و تطوير الطرق في مناطق الدبابات، وأبوعطوة، والسحارة بمركز ومدينة الإسماعيلية ،تبليط وتطوير شوارع مساكن الحرفي بحي ثالث ، البدء في تطوير طريق أم كلثوم الممتد من طريق السويس-الإسماعيلية الصحراوي باتجاه مدينة الإسماعيلية ،تنفيذ أعمال الترفيق بالمنطقة الحرة الاستثمارية، بما يشمل الصرف الصحي والمياه والإنشاءات وتطوير منطقة إسكان مبارك بمدينة المستقبل بمركز أبوصوير.

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروعات، مع الحرص على تسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية.

وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالبنية التحتية بما يحقق التنمية المستدامة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة طموحة تهدف إلى تطوير شبكة الطرق بالمحافظة، بما يسهم في تحسين حركة النقل، دعم الاستثمارات، وتوفير بيئة معيشية أفضل لمواطني الإسماعيلية.