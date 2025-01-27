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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رمضان 2025.. ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة لـ منتهي الصلاحية

ياسمين رئيس مسلسل
ياسمين رئيس مسلسل منتهي الصلاحية
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نشرت الفنانة ياسمين رئيس مجموعة صور من كواليس مسلسل "منتهي الصلاحية"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025.

وعلقت ياسمين رئيس على الصور قائلة: “مسلسل منتهي الصلاحية، رمضان 2025”.

تفاصيل مسلسل “منتهي الصلاحية”

يشارك في بطولة مسلسل "منتهي الصلاحية" كل من، ياسمين رئيس، محمد فراج، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، العمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح، العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات طابع 15 حلقة.

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