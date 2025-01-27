محافظ أسوان يوجه بإعادة توزيع العبارات بالجزر وقرى غرب النيل

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لإدارة المراسى بإعادة تخطيط وتوزيع إستخدام العبارات النيلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل بما يصب فى صالح المواطنين بالجزر وقرى غرب النيل ، على أن يتم تنفيذ ذلك فور إفتتاح كوبرى ومحور دراو بما يتكامل مع إفتتاح وتشغيل كوبرى كلابشة الجديد ، وكوبرى بديل خزان أسوان الحر ، جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى .

العبارات النيلية بأسوان

إستغلال المناطق الناتجة عن تغطية مصرف السيل بشكل جمالى

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه جارى تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر ، والتى وصلت إلى 70 % ،وسوف يتم إستغلال المناطق الناتجه عن أعمال التغطية بتوسعة الطريق ليكون عبارة عن حارتين ، مع وضع الزراعات بالجزيرة الوسطى ، وتنفيذ أعمال الإنارة والدهانات .

موضحاً بأنه سيتكامل مع ذلك تنفيذ أعمال الرصف التى تم إدراجها ضمن خطة العام المالى الجديد 2025/2026 لخلق متنفس ترفيهى للمواطنين المقيمين على جانبى المصرف ، وبما يساهم فى إحداث نقلة حضارية بهذه المنطقة على الوجه الأكمل .

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