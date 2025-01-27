ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الزمالك تحصد المركز الثالث فى بطولة الشارقة الدولية الودية

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على المركز الثالث في بطولة الشارقة الدولية الودية، بعد فوزه على الشارقة الإماراتي بنتيجة 35 - 21، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.

قدم لاعبو الزمالك، أداءً جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16 - 11 لصالح أبناء ميت عقبة، وواصل الفريق سيطرته على مجريات الشوط الثاني، لينتهي اللقاء لصالح الكوماندوز بنتيجة 35 - 21.

وخاض الزمالك منافسات البطولة بقائمة تضم كل من: "أحمد الأحمر - محمود خليل فلفل - يوسف ناجي - بلال أحمد - أحمد حسام - جمال صلاح - عمر الفولي- زياد حشاد - أحمد سامح - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - شادي خليل - يوسف علي - هشام صلاح - عمر صادق بيبو ".

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبد السلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي إدارياً".

يد الزمالك الزمالك بطولة الشارقة الدولية الودية الشارقة الإماراتي الكوماندوز